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عربي-دولي
أقل من 20.. هذا عدد إصابات كورونا الجديدة في الصين
Lebanon 24
12-11-2020
|
07:20
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أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية في تيانجين، مشيرة إلى أن الحالات الـ14 المتبقية وافدة.
المصدر: وكالات
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