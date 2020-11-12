عربي-دولي

الملك سلمان يحذر من خطورة "المشروع الإيراني" ويشدد على الحفاظ على وحدة سوريا

Lebanon 24
12-11-2020 | 08:09
A-
A+
Doc-P-765351-637407657728277864.jpg
Doc-P-765351-637407657728277864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن بعدالعزيز إنّ المملكة تؤكد "خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية". 


ودعا العاهل السعودي خلال اتصال مرئي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى "المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمارٍ شاملٍ وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف العاهل السعودي "نستنكر انتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة"، مؤكدا على دعم الشعب اليمني "لاستعادة سيادته واستقلاله، بواسطة سلطته الشرعية".

في سياق آخر، أكد الملك سلمان أن المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. 

كما عبر عن مساندة الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.

كما لفت الملك سلمان إلى وقوف المملكة مع العراق ومساندة جهود حكومته في سبيل استقراره ونمائه وحفاظه على مكانته في محيطه العربي، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وعن الوضع في سوريا، قال العاهل السعودي إنه بلاده تؤيد الحل السلمي بسوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 ومسار جنيف 1، مؤكدا على "وجوب خروج الميلشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:27 | 2020-11-12
15:58 | 2020-11-12
14:00 | 2020-11-12
12:00 | 2020-11-12
11:45 | 2020-11-12
11:30 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website