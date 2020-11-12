الملك سلمان يحذر من خطورة "المشروع الإيراني" ويشدد على الحفاظ على وحدة سوريا

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن بعدالعزيز إنّ المملكة تؤكد "خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية".



ودعا العاهل السعودي خلال اتصال مرئي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى "المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمارٍ شاملٍ وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأضاف العاهل السعودي "نستنكر انتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة"، مؤكدا على دعم الشعب اليمني "لاستعادة سيادته واستقلاله، بواسطة سلطته الشرعية".في سياق آخر، أكد الملك سلمان أن المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.كما عبر عن مساندة الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.كما لفت الملك سلمان إلى وقوف المملكة مع العراق ومساندة جهود حكومته في سبيل استقراره ونمائه وحفاظه على مكانته في محيطه العربي، وتعزيز العلاقات بين البلدين.وعن الوضع في سوريا، قال العاهل السعودي إنه بلاده تؤيد الحل السلمي بسوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 ومسار جنيف 1، مؤكدا على "وجوب خروج الميلشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري".