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انفجر غضبا وحطم مكتبه.. هل هذه لحظة تلقي ترامب خبر فوز منافسه بالانتخابات؟ (فيديو)

Lebanon 24
12-11-2020 | 10:00
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عقب إعلان وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بانتخابات الرئاسة، انتشرت مجموعة من المنشورات التي تضم صورا ومقاطع فيديو ساخرة من الرئيس دونالد ترامب، على منصات التواصل الاجتماعي، والتي كانت غير حقيقية.
 
 
 
في أحد هذه الفيديوهات، يظهر ترامب ممسكا بعصا بيسبول وهو في حالة هياج تام، ويحطم ما يبدو أنه المكتب الرئاسي في البيت الأبيض، مع تعليق "بعد فوز بايدن بالانتخابات الأميركية ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله". حظي المقطع بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

لكن في الحقيقة هذا مقطع قديم، ليس ذلك فحسب، وإنما لا يخص الرئيس الأميركي، فهو مشهد تمثيلي ساخر من برنامج كوميدي اسمه "ذا برزدنت شو" أو "عرض الرئيس"، وأذيعت هذه الحلقة عام 2017 على تلفزيون "كوميدي سنترال".

ومن بين فقرات البرنامج، مشهد آخر يظهر فيه شبيه الرئيس ترامب وهو في حضانة للأطفال، ويشارك الصغار ألعابهم وسلوكياتهم كما لو أنه منهم، وهو مقطع انتشر أيضا بعد الانتخابات في سياق مضلل وليس حقيقا.
 
 

المصدر: سبوتنيك
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