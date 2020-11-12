بايدن يجري اتصالات هاتفية مع زعماء 3 دول

قال مكتب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه أجرى اتصالات هاتفية مع زعماء أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، هنأه خلالها الزعماء بايدن على الفوز بالانتخابات.وأضاف المكتب أن جميع الأطراف أكدوا عزمهم على تعزيز العلاقات الثنائية، والتصدي لقضايا عالمية مثل جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ.ويركز بايدن، بعدما هزم الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، على إرساء أسس إدارته في الوقت الذي يمضي فيه ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالخسارة، قدما في طعون قانونية في عدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.