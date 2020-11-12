بعد إصابته بكورونا.. نقل رئيس هذه الدولة إلى المستشفى

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، نقل إلى المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، مبينة أنه وبعد عودته إلى منزله، قرر الانتقال للمستشفى حتى يعزل نفسه.





وفي السياق، أعلن وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، عن تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا، بلغ 11057 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 10746 حالة سجلت في 7 تشرين الثاني.



وكشف أنه تم الإبلاغ عن 198 حالة وفاة جديدة، موضحا أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 500865 إصابة، فيما ارتفع مجموع حالات الوفاة إلى 9145. وأكدت المتحدثة لوكالة "رويترز" أن الوضع الصحي للرئيس ليس خطيرا.وفي السياق، أعلن وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، عن تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا، بلغ 11057 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 10746 حالة سجلت في 7 تشرين الثاني.وكشف أنه تم الإبلاغ عن 198 حالة وفاة جديدة، موضحا أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 500865 إصابة، فيما ارتفع مجموع حالات الوفاة إلى 9145.