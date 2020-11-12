عربي-دولي

أميركا تواصل تسجيل زيادات قياسية هائلة بإصابات كورونا.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
12-11-2020 | 11:30
A-
A+
Doc-P-765389-637407736343758851.jpg
Doc-P-765389-637407736343758851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت الولايات المتحدة تسجيل زيادات قياسية هائلة في الإصابات بفيروس كورونا، مع تفاقم التفشي في شمال شرق البلاد، علاوة على ضغوط الجائحة في الغرب الأوسط بالفعل.

وأظهر إحصاء لرويترز، أن الولايات المتحدة سجلت 142279 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وأعلى من 100 ألف إصابة لليوم الثامن على التوالي.

وزاد عدد الوفيات بـ1464 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الولايات المتحدة إجمالا حوالي 10.4 مليون إصابة بالفيروس و241 ألفا و809 حالات وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:02 | 2020-11-13
23:59 | 2020-11-12
23:30 | 2020-11-12
22:30 | 2020-11-12
22:00 | 2020-11-12
22:00 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website