إعادة تداول لمقطع روى فيه عريقات تجربة "الموت"

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للسياسي الفلسطيني الراحل، صائب عريقات، وهو يروي تجربته خلال مقابلة مع الاعلامي طوني خليفة مع "الموت لثلاث دقائق وعشرين ثانية".وكان عريقات، الذي توفي قبل أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، يتحدث منتصف 2019 عن وفاته لثلاث دقائق وعشرين ثانية في أثناء عملية قسطرة وزراعة للرئة.وأضاف أنه في اليوم التالي، طلب منه الأطباء أن يخبرهم بما رأى خلال هذه المدة، ليجيب: "قلت لهم لا أريد أن أتحدث، سبب امتناعي الخوف من أن يقول الناس بأني أتحدث بأمور أهلوس فيها".وتابع: "في بعد الموت"، مضيفا أن هناك من طلب منه عدم التحدث بما رآه، رافضا تسميته.وكشف عريقات أنه رأى نفسه يسير في مساحة مفتوحة، وفارغة، وفي نهايتها رأى أشخاصا كان قد قدم المساعدة لهم.