عربي-دولي

تركيا: أرمينيا ستدفع الثمن إذا انتهكت وقف إطلاق النار في قره باغ

Lebanon 24
12-11-2020 | 11:00
A-
A+
Doc-P-765395-637407746345429217.jpg
Doc-P-765395-637407746345429217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية التركي إن اتفاق قره باغ يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا وبالتالي فهو ملزم لهذا البلد، منوها بأن بلاده ستدير بالتشارك مع روسيا مركز مراقبة وقف إطلاق النار بقره باغ.

وأضاف الوزير، مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "اتفاق قره باغ يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا، وبالتالي فهو ملزم لهذا البلد، وسيدفعون الثمن إذا انتهكوا وقف إطلاق النار.. مركز مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ أقيم بطلب من الرئيس (الأذربيجاني) إلهام علييف".

وتابع تشاووش أوغلو قائلا: "يجب أن يستخلص ثلاثي مينسك العبر من هذه المرحلة، وخاصة فرنسا التي ما زالت تطلق تصريحات منحازة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:02 | 2020-11-13
23:59 | 2020-11-12
23:30 | 2020-11-12
22:30 | 2020-11-12
22:00 | 2020-11-12
22:00 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website