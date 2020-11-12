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غوتيريس يحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء: الرابح الوحيد هو كورونا

Lebanon 24
12-11-2020 | 11:15
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من اندلاع الصراعات والحروب في ظل الوباء، مؤكدا أن الرابح الوحيد في تلك الصراعات هو كورونا.
وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الخميس: "عندما يخوض البشر حربا ضد بعضهم بعضا أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس".

وتابع: "نحتاج إلى تجديد سعينا نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم".

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "إذا عملنا معا سنهزم كورونا ونمنع كارثة التغيرات المناخية ونمهد الطريق لعالم أفضل".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 51 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي.
المصدر: سبوتنيك
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