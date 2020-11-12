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السعودية تدين إطلاق النار على سفارتها في لاهاي: إعتداء جبان

Lebanon 24
12-11-2020 | 15:58
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أعلنت السفارة السعودية في لاهاي تعرضها لحادث إطلاق نار لم يؤد إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة".

ووصفت السفارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حادث إطلاق النار بأنه "اعتداء جبان"، مبدية إدانة حكومة المملكة له، مسيرة إلى أن رجال الأمن فيها أبلغت الجهات المعنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، مؤكدة عدم تعرض أي من منسوبي البعثة الدبلوماسية لأي إصابات.

وأعربت السفارة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، "متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة".

 
 
المصدر: روسيا اليوم
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