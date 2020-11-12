السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: إيران ضالعة بتمويل العنف وزعزعة الاستقرار

قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن إيران ضالعة بتمويل العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي كلمة ألقتها أمس الأربعاء عبر الفيديو أمام الأمم المتحدة حول اليمن، رأت كرافت أن النظام الإيراني يمول الحوثيين ويدعمهم بالسلاح والعتاد من أجل زعزعة الأمن وعرقلة جهود السلام.

وشددت كرافت على وجوب محاسبة الحوثيين على سلوكهم المجرم ضد الدول المجاورة لليمن، بما في ذلك السعودية، مؤكدة أن طهران تعمل على تأجيج هذا العنف، وتوفير الأموال والأسلحة والتدريب للميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، أكدت كرافت مجدداً الحاجة الملحة إلى إصلاح الناقلة صافر التي ترسو في البحر الأحمر، قبل حدوث كارثة بيئية واقتصادية ضخمة.