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بايدن يطمئن حلفاء بلاده الآسيويين بشأن الالتزامات الدفاعية.. هذا ما قاله

Lebanon 24
12-11-2020 | 20:00
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طمأن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، حلفاء الولايات المتحدة في سيول وسيدني وطوكيو، واعداً بالإبقاء على اتفاقيات الدفاع المشترك معها وإصلاح العلاقات.

 

وغداة اتصالات هاتفية مع قادة أوروبيين وتأكيده أنّ "أمريكا عادت"، تحدث نائب الرئيس السابق مع رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن والزعيم الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا.

 

وهنأ القادة الـ3 بايدن على فوزه الأخير في الانتخابات على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يرفض الاعتراف بهزيمته.

 

وتضمنت مكالمة بايدن مع سوغا تحذيرا واضحا من رئيس الوزراء الياباني بأن "الوضع الأمني يزداد خطورة" في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لنص المكالمة الذي نشره مسؤولون يابانيون.

 

ورداً على تحليل سوغا غير العادي في صراحته، أكد بايدن "التزامه العميق الدفاع عن اليابان" والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات المستمرة بين البلدين منذ عقود، على ما أعلن فريقه الانتقالي.

 

وفي خطوة من المرجح أن تثير احتجاج بكين، ذكرت معلومات أن بايدن أكد أن هذا الالتزام الدفاعي يمتد إلى سينكاكو، وهي سلسلة جزر غير مأهولة تطالب بها كل من اليابان والصين، وتشكّل نقطة مواجهة محتملة منذ عقود.

 

 

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