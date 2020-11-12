عين روسيا على سياسة بايدن.. وزير بارز يكشف الكثير

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، عن اعتقاده بأن السياسة الخارجية الأميركية في عهد جو بايدن ستكون مشابهة لسياسة الولايات المتحدة خلال حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأوضح لافروف أن سياسة بايدن لن تختلف عن سابقتها في عهد أوباما "خصوصا فيما يتعلق بإيران والمناخ".

وكانت إدارة أوباما ساهمت في إقرار اتفاق المناخ في باريس، كما كانت خلف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن برنامج إيران النووي.

إلا أنه بعد مجيء دونالد ترامب، أعلن وإدارته الانسحاب من اتفاقية المناخ والاتفاق النووي.

وقال الكرملين يوم الاثنين إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأميركية قبل التعليق عليها، مشيرا إلى أنه يأخذ في الاعتبار إعلان الرئيس الأميركي الحالي ترامب عن تقديم طعون قانونية في عملية التصويت.

وفي أواخر تشرين الأول الماضي، وصف بايدن روسيا بأنها "التهديد الرئيسي" للأمن القومي الأميركي، وذلك خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية.

ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حينها على تصريح بايدن، بالقول إن "روسيا لا توافق عليها"، وإن "مثل هذا الخطاب أدى إلى تضخيم الكراهية تجاه الاتحاد الروسي".