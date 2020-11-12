عربي-دولي

مفاوضات بين تونس والجزائر ومصر لاستلام "داعشيات ليبيا"

Lebanon 24
12-11-2020 | 22:00
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كشفت مصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، الخميس، عن وجود مفاوضات بين السلطات القضائية في كل من طرابلس في ليبيا وتونس والجزائر ومصر، بشأن استلام نساء داعشيات ألقي القبض عليهن في ليبيا.

وألقت السلطات الليبية القبض على هؤلاء النسوة داخل جبهات القتال في مدينتي سرت وصبراتة، وقد ثبت تورطهن بالانضمام إلى تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا.

وذكرت المصادر أن السلطات الجزائرية وافقت على استلام المتهمات، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية تتخذ حاليا بهذا الصدد.

وأنهت بعض هؤلاء المعتقلات مدة محكوميتهن داخل سجون الغرب الليبي. وسبق أن رفضت بعض الدول استلام المتهمات بالانتماء إلى تنظيم داعش، وسط رفض شعبي في بعض هذه الدول لعودتهن.

واعتقلت دول عربية عدة نساء من تنظيم داعش، من بينها العراق والمغرب وسوريا، لكن العدد الأكبر من نساء داعش يتركز في سوريا، التي كان يسيطر فيها التنظيم على مساحات واسعة قبل القضاء عليه.

ومع تزايد الضغط على تنظيم داعش المتشدد في أنحاء كثيرة من دول العالم، في الآونة الأخيرة، بدأ التنظيم يدفع بالنساء إلى خطوط القتال الأمامية لتنفيذ هجمات انتحارية، مما يشكل منعطفا جديدا في تحركات الإرهابيين.

وبينما اقتصرت أدوار النساء في داعش في وقت سابق على المهام الفرعية بعيدا عن ساحات المعارك، فإن هذه السياسية قد تغيرت مع فقدان داعش المزيد من الأراضي في العراق وسوريا وليبيا في الآونة الأخيرة.

 

المصدر: سكاي نيوز
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