عربي-دولي

من سوريا إلى اللاجئين العائدين.. تعهد بتأمين حياة كريمة لهم

Lebanon 24
12-11-2020 | 23:30
A-
A+
Doc-P-765530-637408065590665078.png
Doc-P-765530-637408065590665078.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعهدت سوريا، الخميس، بمواصلة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم.

 

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين: "دمشق ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة له".

 

كما أشار البيان إلى ضرورة "المساعدة على تيسير العودة الآمنة للاجئين السوريين وعلى المجتمع الدولي المساهمة في هذه العملية".

 

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم أمس الأربعاء، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحكومة السورية تعمل على تأمين عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من الحرب في بلادهم، لكن العقوبات الغربية تعرقل عمل مؤسسات الدولة، مما يعقد هذه الخطط.

 

وتقاطع عدد من الدول العربية والغربية هذا الحدث، الذي نظمته روسيا، فيما يقول منتقدون إن الوقت لم يحن بعد لعودة اللاجئين، وشددوا على أن الأولوية الأولى يجب أن تكون توفير مناخ آمن لعودة المواطنين للبلد الذي موقته الحرب.

 

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات بأنها "خنق مالي" يستخدم لمنع وصول المساعدات الخارجية ووضع عقبات لمنع عودة النازحين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

 

وتمكنت قوات الأسد من استعادة السيطرة على بقاع واسعة من سوريا، لكن مناطق أخرى لا تزال خارج سيطرة الحكومة، لا سيما في الشمال بالقرب من الحدود مع تركيا.

 

وتسببت الحرب السورية المستمرة منذ تسع سنوات في مقتل نحو نصف مليون شخص وإصابة أكثر من مليون وإجبار حوالي 5.6 ملايين على الفرار إلى الخارج كلاجئين معظمهم إلى الدول المجاورة.

 

ونزح داخليا 6 ملايين آخرين من سكان سوريا البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة بسبب القتال.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:02 | 2020-11-13
23:59 | 2020-11-12
22:30 | 2020-11-12
22:00 | 2020-11-12
22:00 | 2020-11-12
21:59 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website