مصر والإمارات تدينان الاعتداء على السفارة السعودية بهولندا

أدانت مصر والإمارات إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي، الخميس.

وقال بيان أصدرته الخارجية المصرية إن مصر تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

وأكد البيان وقوف مصر وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

من جانبها، أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأفادت السفارة السعودية في هولندا أن مقرها في مدينة لاهاي تعرض لحادث إطلاق نار فجر الخميس، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة في بيان أن "مقر السفارة في مدينة لاهاي بمملكة هولندا تعرض لحادث إطلاق نار جبان، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية".

وأضافت أنه "لم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات".

وأعربت السفارة عن "إدانة حكومة المملكة لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة".

كذلك، حثت السفارة المواطنين السعوديين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر.