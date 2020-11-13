حريق بمحطة توزيع المنتجات النفطية في جازان نتيجة هجوم للحوثيين

أكدت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق بمحطة توزيع المنتجات النفطية في منطقة جازان جنوب المملكة نتيجة هجوم شنته الأربعاء قوات الحوثيين من اليمن.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة: "بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء يوم الأربعاء الموافق 11 تشرين الثاني 2020، بتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، فقد نجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريق في الخراطيم العائمة في المنصة".وأضاف المصدر، في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، أنه "تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المتبعة"، مشدّداً على أنه "لم تحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح".وأكد المصدر أن "المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلا عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.