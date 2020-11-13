عربي-دولي

كورونا يستشرس في أميركا.. كاليفورنيا ثاني ولاية تسجل أكثر من مليون إصابة

Lebanon 24
13-11-2020 | 06:44
A-
A+
Doc-P-765633-637408468452296135.jpg
Doc-P-765633-637408468452296135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت ولاية كاليفورنيا أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا لتصبح ثاني ولاية أميركية تخترق هذا الحاجز بعد ولاية تكساس.

وفي الـ8 من تشرين الثاني أصبحت تكساس أول ولاية أميركية تتجاوز المليون إصابة بفيروس كورونا، حيث تكافح البلاد موجة ثالثة من الإصابات وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة 3 مرات في أقل من أسبوع.

وأبلغت ولاية تكساس التي تمثل أكثر من 10% من إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في البلاد الأسبوع الماضي وتلتها ولاية إلينوي التي تضم نصف عدد المصابين.

ومع اقتراب موسم العطل والطقس البارد دق مسؤولو الصحة ناقوس الخطر لاحتواء الارتفاع في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 10 ملايين إصابة، وأكثر من 240 ألف وفاة بالفيروس.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى عشرة ملايين و314254 حالة بزيادة 143408 عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 242202 حالة.

المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2020-11-13
13:30 | 2020-11-13
13:00 | 2020-11-13
12:30 | 2020-11-13
12:00 | 2020-11-13
11:41 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website