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عربي-دولي
كورونا يستشرس في أميركا.. كاليفورنيا ثاني ولاية تسجل أكثر من مليون إصابة
Lebanon 24
13-11-2020
|
06:44
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سجلت ولاية كاليفورنيا أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا لتصبح ثاني ولاية أميركية تخترق هذا الحاجز بعد ولاية تكساس.
وفي الـ8 من تشرين الثاني أصبحت تكساس أول ولاية أميركية تتجاوز المليون إصابة بفيروس كورونا، حيث تكافح البلاد موجة ثالثة من الإصابات وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة 3 مرات في أقل من أسبوع.
وأبلغت ولاية تكساس التي تمثل أكثر من 10% من إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في البلاد الأسبوع الماضي وتلتها ولاية إلينوي التي تضم نصف عدد المصابين.
ومع اقتراب موسم العطل والطقس البارد دق مسؤولو الصحة ناقوس الخطر لاحتواء الارتفاع في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية.
والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 10 ملايين إصابة، وأكثر من 240 ألف وفاة بالفيروس.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى عشرة ملايين و314254 حالة بزيادة 143408 عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 242202 حالة.
المصدر:
وكالات
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