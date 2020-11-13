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"أكسيوس": بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان المحتل ومستوطنات الضفة

Lebanon 24
13-11-2020 | 07:00
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نشر موقع "أكسيوس" تقريراً قال فيه إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ينوي الأسبوع المقبل زيارة هضبة الجولان المحتلة ومستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في أول زيارة من نوعها.

وأوضح "أكسيوس"، في تقرير نشره يوم الخميس استنادا إلى مصادر مطلعة، أن السفارة الأميركية لدى الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي "الشباك" يجريان استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة، التي ستشمل هضبة الجولان ومستوطنات في الضفة الغربية ومصنع نبيذ في بساغوت.

وشدد الموقع على أن بومبيو سيكون أول وزير خارجية أميركي يزور هاتين المنطقتين، حيث سبق أن اعتبرت كل الإدارات الأميركية قبل تولي ترامب السلطة سيطرة إسرائيل على الجولان السوري المحتل وبناء مستوطنات في الضفة الغربية أمرين غير شرعيين.

وذكر "أكسيوس" في هذا السياق أن "هذه الزيارة يبدو أنها تهدف إلى التشديد على تغييرات في سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه إسرائيل".
المصدر: وكالات
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