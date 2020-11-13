مديرة CIA بخطر بعد اسبر.. والجمهوريون يقفون لترامب بالمرصاد

أفادت مصادر لشبكة "سي إن إن" بأن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسعون لمنع إقالة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبيل من منصبها.وتحدثت المصادر عن "فقدان الثقة" بين البيت الأبيض وهاسبيل.وحسب المصادر، فإن أحد أعضاء مجلس الشيوخ توجه بشكل غير رسمي إلى البيت الأبيض بطلب عدم إقالة هاسبيل، وطمأنه المسؤولون في الإدارة الأميركية بأنه لا يوجد هناك أي سبب للقلق.وتشير المصادر إلى أنه من غير الواضح حتى الآن ما هي نوايا الرئيس دونالد ترامب بهذا الصدد.وتأتي التقارير الإعلامية حول احتمال إقالة هاسبيل على خلفية إقالة دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر. وقالت التقارير إن ترامب يخطط لإقالة مزيد من المسؤولين.