بعد مقتل 6 أميركيين في سيناء.. البنتاغون يصدر بيانه

أعربت وزارة الدفاع الأميركية، عن حزنها الشديد لمقتل 8 عناصر من القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، وبينهم 6 أميركيين، جراء تحطم مروحيّتهم في جنوب شبه الجزيرة المصرية.وقدم وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر في بيان تعازيه لعائلات الضحايا، مضيفا أن الحادث يذكر الأميركيين "بشكل مأساوي بالتضحيات التي يقدمها جنودهم الأبطال خلال خدمتهم".وقتل 8 أشخاص، وهم ستة أميركيين وفرنسي وتشيكي، في تحطم مروحية تابعة لقوة حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء المصرية، أثناء مهمة روتينية، فيما أصيب جندي تاسع بإصابات خطيرة.وأكد بيان لهذه القوة المكلفة أن عضوا أميركيا من الفريق نجا وتم نقله إلى المستشفى. وأشار إلى أن المروحية تحطمت "خلال مهمة روتينية في منطقة شرم الشيخ بمصر".وتابع البيان أن "القوة متعددة الجنسيات في سيناء ستجري تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث"، مضيفا "حتى الآن لا يوجد معلومات تشير إلى أنه لم يكن حادثا".

وفي براغ، أكد الجيش التشيكي في بيان أن "سبب التحطم هو عطل تقني".وعرّف عن الضحية التشيكية بأنها العريفة ميكاييلا تيشا وهي مولودة في العام 1993. وكتب رئيس الأركان التشيكي أليس أوباتا في تغريدة "أشعر بأسف كبير. لم نكن مستعدين أبدا لمثل هذه الأمور. التعازي لعائلتها".وأشار بيان القوة متعددة الجنسيات إلى "جهود وتعاون" قامت بها مصر وإسرائيل بعد سقوط المروحية.من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لوكالة فرانس برس "إن الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور.وأضاف أن مروحية عسكرية تقل "عسكريين نخبة متخصصين في الإنقاذ أُرسلت إلى مطار رامون" في جنوب الاحتلال.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عرض مساعدته الطبية وأجلى العنصر الأميركي الذي أُصيب بجروح في الحادث.والفرنسي الذي قتل الخميس هو العنصر الفرنسي الوحيد في القوة متعددة الجنسيات، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للقوة. وكان اللفتنانت الكولونيل ضابط اتصال.