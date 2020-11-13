عربي-دولي

الدوحة و"الوفاق" توقعان اتفاقية عسكرية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-11-2020 | 10:00
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وقعت وزارة الدفاع في قطر ووزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية "اتفاقية تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات العسكرية".

وجاء ذلك عقب اجتماع بين وزير دفاع قطر، خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع المفوض بالحكومة الليبية بطرابلس، صلاح الدين النمروش، أمس الخميس، حسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع أيضا "استعراض العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها".

ووصل النمروش إلى الدوحة، الخميس، في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها.

وحضر الاجتماع السفير الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة، والوفد المرافق للوزير الليبي.
المصدر: وكالات
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