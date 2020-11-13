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محكمة يابانية بدأت النظر بدعوى مدنية لنيسان ضد كارلوس غصن

Lebanon 24
13-11-2020 | 12:00
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بدأت محكمة بالقرب من طوكيو اليوم الجمعة النظر في دعوى قضائية مدنية أقامتها شركة نيسان لصناعة السيارات لمطالبة رئيسها السابق كارلوس غصن بتعويض قدره عشرة مليارات ين (حوالى 80 مليون يورو)، كما اعلنت "وكالة رويترز".

 

وعقدت الجلسة الأولى قبيل ظهر اليوم في محكمة يوكوهاما الابتدائية (غرب طوكيو)، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة نيسان العالمية.

 

وفي شباط الماضي، قدمت نيسان شكوى في اليابان ضد غصن "لاستعادة جزء كبير من الضرر الذي تسبب فيه رئيسها السابق حسب المجموعة، خلال سنوات من سلوك سيئ وأنشطة احتيالية".

 

وتهدف هذه الدعوى إلى "التوصل إلى اعتراف بمسؤولية غصن عن الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة"، حسبما ذكرت نيسان في بيان نشر اليوم .

 

من جهته، اكد غصن في بيان اليوم انه "متأكد من أن أدلة البراءة لدفاعه ستثبت أن اتهامات نيسان له لا أساس لها على الإطلاق".

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