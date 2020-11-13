الصين هنأت بايدن: نتفهّم اختيار الشعب الأميركي!

هنأت الصين المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، مؤكدة على احترامها "اختيار الشعب الأميركي".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، خلال إفادة صحافية: "كنا نتتبع التفاعل المحلي والدولي على الانتخابات الأميركية".وأضاف: "نحن نحترم اختيار الشعب الأميركي".