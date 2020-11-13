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البحرين تودّع رئيس وزرائها الراحل في جنازة رسمية

Lebanon 24
13-11-2020 | 14:00
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ووري جثمان رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الثرى اليوم الجمعة،، وذلك بعد عودة الجثمان من الولايات المتحدة التي توفي فيها يوم الأربعاء.

وشغل خليفة (84 عاماً)، وهو عمّ ملك البحرين الحالي، حمد بن عيسى آل خليفة، المنصب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1971. وتحكم عائلة آل خليفة البحرين منذ عام 1783.

وعيّن الملك حمد يوم الأربعاء ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة (51 عاماً) رئيساً جديداً للوزراء خلفاً للأمير الراحل.

وأوردت "وكالة أنباء البحرين" أن الراحل دفن في جبانة الحنينية في الرفاع في مراسم حضرها أعضاء بالأسرة الحاكمة وكبار ممثلي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.
 
وأعرب الملك حمد بن عيسى "عن خالص شكره وتقديره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته".
 
ووصل جثمان الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، مساء أمس الخميس، إلى الأراضي البحرينية، قادماً من الولايات المتحدة، بعد أن وافته المنية هناك.

وأعلن، الأربعاء، في البحرين عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن 84 عاماً في الولايات المتحدة، بعد أن أمضى 49 عاماً في منصبه، وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.
 
المصدر: روسيا اليوم
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