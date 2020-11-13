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السودان.. البرهان يعفو عن كل من حمل السلاح ضد الدولة

Lebanon 24
13-11-2020 | 16:30
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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا يقضي بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح في السابق ضد الدولة.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن القرار الذي يحمل رقم 249 لعام 2020 يشمل "جميع من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية أو ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية" في البلاد.

ويستثني القرار، الذي يسري من تاريخ التوقيع عليه، الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، أو الذين يواجهون اتهامات أو دعاوى جنائية بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الذين يواجهون بلاغات وأحكاما متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص، إلا بعد استيفاء الحق الخاص.
المصدر: روسيا اليوم
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