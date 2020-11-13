مسؤول إيراني: على السعودية التوقف عن خدمة إسرائيل

وجه مساعد رئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان انتقادات حادة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، ردا على دعوة الأخير المجتمع الدولي لتشديد موقفه من طهران.وحمل عبداللهيان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الملك سلمان المسؤولية عن "الاعتداء على اليمن" و"الوقوف بجانب الإرهاب الأميركي الداعشي في العراق وسوريا ولبنان واليمن"، مشددا على أن العاهل السعودي "لا يحق له أن يتهم إيران".وتابع المسؤول البرلماني الإيراني أنه من الأفضل للرياض "التوقف عن تقديم الخدمة إلى إسرائيل واحترام جيرانها"، مشددا على أن إيران لا تزال "الداعمة الرئيسية للسلام والأمن لجيرانها والمنطقة".