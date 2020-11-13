فيديو مؤلم.. أشعل النار بنفسه خلال بث مباشر مردداً "حرامية"

أشعل مواطن مصري النار في نفسه بميدان التحرير، الخميس، احتجاجا على ما قال إنه "اضطهاد أمن الدولة له وتعذيبه"، في وقت اتهم مصدر أمني جماعة الإخوان المسلمين "بتدبير الواقعة".

وأظهر فيديو مباشر بثه الرجل عبر صفحته بموقع فيسبوك لحظة إضرامه النار في نفسه، مع اقتراب قوات الأمن منه في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، والذي شهد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني 2011.

وقال الرجل وهو موظف يدعى محمد حسني إن "السلطات المصرية طاردته ودمرت أسرته، وذلك بعدما أعاد للدولة أموالًا منهوبة"، مضيفًا "كلهم فاسدون، كلهم حرامية، كلهم يأكلون مال النبي"، مرددًا "حسبي الله ونعم الوكيل".

وهدد الرجل بإحراق نفسه مع اقتراب جنود الأمن الموجودين في الميدان منه، وسكب على ملابسه كمية كبيرة من البنزين، مؤكدًا رفضه أن يصطَحب مجددًا إلى "الأمن الوطني".