عربي-دولي

الإمارات تعلن بدء التنقل عبر المنافذ البرية في الدولة

Lebanon 24
13-11-2020 | 18:43
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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يوم الجمعة، بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة مع إعفاء مواطني سلطنة عمان من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة.


ويشترط على مواطني عمان إبراز نتيجة فحص "PCR" سلبية على أن يكون الفحص المسبق من مختبرات معتمدة في السلطنة.

وينبغي ألا تتجاوز مدة صلاحية الفحص 48 ساعة من تاريخ القيام بالفحص، فضلا عن الالتزام بإجراء فحص كوفيد 19 في المنافذ عند الوصول واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب البروتكولات المعتمدة بالإضافة الى تثبيت تطبيق الحصن.

كما يلتزم الزوار من موطني السلطنة بإجراء فحص "PCR" في اليوم الرابع، في حال البقاء لأربعة أيام متتالية داخل الدولة.

وأشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى أن إجراءات الحجر الصحي للزوار القادمين من خارج الدولة تسري حسب الإجراءات المحلية المتبعة في مختلف إمارات الدولة.

وفي حالة الفحص عند المنفذ وكانت النتيجة إيجابية ستطبق إجراءات عدم السماح بدخول الدولة وذلك حسب الإجراءات الدولية المتبعة.
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