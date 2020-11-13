الشرطة الإيرانية تعلن مقتل 3 من حرس الحدود بهجوم في شمال غرب البلاد

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم الجمعة مقتل 3 من حرس الحدود في "هجوم إرهابي مسلح" استهدفهم في محافظة "أذربيجان غربي" الواقعة شمال غرب البلاد.وقالت الشرطة الإيرانية في بيان، إن عناصر مسلحة معادية وصفتها بالإرهابية هاجمت حرس الحدود في منطقة "تكور" التابعة لإقليم "أذربيجان غربي" ظهر اليوم.وأضافت أنه تم التصدي للهجوم بعد إرسال قوات دعم إلى المنطقة، وتم منع المهاجمين من دخول الأراضي الإيرانية، بعد مقتل ثلاثة من حرس الحدود، اثنين منهم برتبة ملازم، والثالث برتبة مجند، فيما جرح آخران.وأكدت الشرطة أن قواتها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.ويحاذي إقليم "أذربيجان غربي" إقليم "كردستان العراق" وتركيا، حيث تنشط جماعات كردية مناوئة لإيران على الحدود.