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إسبانيا توقف جهاديّة شابة كانت تستعد للسفر إلى سوريا

Lebanon 24
13-11-2020 | 19:30
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أعلنت الشرطة الإسبانية، الجمعة، توقيف شابة إسبانية الأربعاء في منطقة فالنسيا (شرق)، بينما كانت تستعد للسفر إلى سوريا، حيث كان من المقرر أن تتزوج من جهادي.

لفتت هذه الإسبانية "شديدة التطرف"، التي لم يتم تحديد عمرها، انتباه المحققين عندما تحولت من اتباع "حياة غربية تمامًا إلى أخرى. فارتدت النقاب ودافعت عن أكثر المبادئ الجهادية تطرفا"، وفق ما ذكرت الشرطة في بيان.

منذ عام 2014، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثماني جهاديات كن يعتزمن الذهاب إلى "منطقة نزاع"، لكن لم تقم بتوقيف أحد منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعود اخر توقيف إلى شباط 2017. 

في كانون الثاني 2020، سافرت الشابة التي تم توقيفها الأربعاء إلى تركيا، حيث تواصلت مع عناصر تشكيل جهادي، متمركز في شمال شرق سوريا.

وذكر البيان إنها استمرت في التواصل معهم بعد عودتها إلى إسبانيا وأرسلت نحو 5 آلاف يورو لأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية.

واوضحت الشرطة أن "رغبتها في أن تصبح شهيدة وتمجيدها أخيرا للهجمات المرتكبة في فرنسا"، بما في ذلك قطع رأس المعلم صامويل باتي، "أدى إلى اعتقالها على الفور".

ومثلت أمام قاضٍ صباح الجمعة، حيث تم حبسها احترازيا لمساهمتها في مؤسسة إرهابية وتمويل الإرهاب ورغبتها بالمغادرة إلى منطقة نزاع والدفاع عن الإرهاب.

وبعد توسع سريع جدا وإعلانه دولة "الخلافة" في صيف العام 2014 في مناطق عدة في العراق وسوريا، تكبد تنظيم الدولة الإسلامية نكسات وخسائر في هجمات متتالية شنت عليه في هذين البلدين، حتى سقوط "خلافته" في آذار 2019.
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