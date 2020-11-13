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دي مايو: تركيا لا تزال شريكا وحليفا استراتيجيا في حلف الناتو

Lebanon 24
13-11-2020 | 20:30
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أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن تركيا لا تزال شريكا وحليفا استراتيجيا في حلف الناتو.

وأعاد وزير الخارجية الإيطالي، التأكيد على أن "الحوار البناء مع تركيا أفضل من الصدام معها"، في إشارة إلى التوتر الراهن بين أنقرة من جهة وباريس وأثينا من الجهة الأخرى.

وقال في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية يوم الخميس، ردا على سؤال فيما إذا كانت تركيا لا تزال محاورا موثوقا به لأوروبا: "لا أعتقد أن التوترات الأخيرة مع فرنسا قد فاقمت المواجهة مع تركيا، والتي لها أسباب أكثر تعقيدا".

وأضاف "على الرغم من الإجراءات الأحادية العديدة التي استنكرناها، لا تزال تركيا محاورا لا غنى عنه بشأن بعض الملفات ذات الأولوية بالنسبة لنا مثل ليبيا وسياسات الهجرة والطاقة".

وأفاد: "لهذا السبب، ما زلت على قناعة بأن من مصلحتنا المشتركة الحفاظ على حوار حازم ولكن بناء مع أنقرة، وهو بالتأكيد أكثر فائدة للجميع من المواجهة، التي لا تؤدي إلا إلى عدم الاستقرار وإلحاق الضرر بالجميع".
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