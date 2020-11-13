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عربي-دولي
الجزائر تستنكر "انتهاك وقف إطلاق النار" عقب العملية العسكرية المغربية في الصحراء الغربية
Lebanon 24
13-11-2020
|
22:00
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استنكرت الجزائر "بشدة" ما وصفتها بالانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم بمنطقة الكركرات في الصحراء الغربية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية اليوم الجمعة.
ودعا البيان إلى "الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها".
كما دعت الجزائر المغرب وجبهة البوليساريو إلى "التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة."
وأضاف البيان أن الجزائر "تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".
وكانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت اليوم أن الرباط قررت التحرك عسكريا لمواجهة ما قالت أنه "استفزازات ميليشيا البوليساريو الخطيرة"، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش المغربي باشر بعملية عسكرية في منطقة الكركرات بالصحراء بعد توتر متصاعد في المنطقة منذ أسابيع.
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