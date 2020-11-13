عربي-دولي

باريس تبلغ بومبيو معارضتها انسحاباً أميركيًّا من أفغانستان أو العراق

Lebanon 24
13-11-2020 | 22:30
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، إن الحكومة الفرنسية ستبلِغ وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته المرتقبة لباريس، عدم تأييدها سحب القوات الأميركية من أفغانستان أو العراق.

لدى سؤاله عن احتمال تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان، قال الوزير لتلفزيون "بي إف إم" وراديو "أر إم سي" المحليين إنه "يجب عدم القيام بذلك في رأينا. ويجب عدم القيام بذلك في العراق أيضا، سنقول له ذلك" خلال زيارته إلى باريس.

وأضاف لودريان: "يوجد الكثير من المواضيع الشائكة التي سنتناولها، هناك الوضع في العراق والوضع في إيران والإرهاب والصعوبات في الشرق الأوسط وملف العلاقة مع الصين". 

وقبل 69 يوما من انتهاء ولايته، يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تعيين موالين له في مناصب مهمة في وزارة الدفاع بهدف تسريع الانسحاب من أفغانستان على ما يبدو.

وانتشرت أخيرا معلومات عن انسحاب أميركي ممكن من العراق. وأكدت مصادر سياسية وديبلوماسية عدة لوكالة فرانس برس، بداية تشرين الأول، أن بومبيو أنذر بغداد أنه سيغلق سفارة بلاده ويسحب ديبلوماسييها وجنودها الـ3 آلاف في حال لم تتوقف اعتداءات جماعات موالية لإيران على المصالح الأميركية في العراق.

ومن المزمع أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الاثنين، وزير الخارجية الأميركي الذي يجري جولة في أوروبا والشرق الأوسط.
 
ويأتي هذا اللقاء بطلب من بومبيو وسيتم بـ"شفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن" وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية الخميس.
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