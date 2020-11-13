عربي-دولي

عملية كبيرة للشرطة في مونتريال الكندية بعد احتجاز رهائن (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2020 | 23:06
A-
A+
Doc-P-765908-637409060985409021.jpg
Doc-P-765908-637409060985409021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طوقت الشرطة منطقة بالقرب من وسط مدينة مونتريال الكندية اليوم الجمعة وسط تقارير إعلامية عن احتجاز رهائن، وطلبت من الناس الابتعاد.
 
وقال الحساب الرسمي لشرطة مونتريال على تويتر اليوم: "هناك عملية شرطة جارية في زاوية سان لوران وسان فياتور. نطلب من الناس تجنب المنطقة"، مضيفة أنها "تتحقق حاليا من صحة المعلومات وأنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق".
 
وتركز العملية على مكاتب شركة يوبيسوفت الفرنسية لصناعة ألعاب الفيديو في مونتريال.

وقالت المتحدثة باسم يوبيسوفت هيذر ستيل في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز: "نحن على علم بالموقف ونعمل عن كثب مع سلطات مونتريال".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2020-11-14
08:00 | 2020-11-14
07:30 | 2020-11-14
06:53 | 2020-11-14
06:44 | 2020-11-14
23:30 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website