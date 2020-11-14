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ترامب يقترب أكثر من الاعتراف بالهزيمة

Lebanon 24
14-11-2020 | 06:44
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اقترب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 تشرين الثاني أمام الديموقراطي جو بايدن، لكن من دون أن يُعلن ذلك صراحةً، مشيراً إلى أنّ "الوقت كفيل بأن يُخبرنا" أيّ إدارة ستكون في البيت الأبيض.

 

وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلّم خلال مؤتمر صحافي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض.

 

وقال ترامب "لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

 

وأضاف "مَن يدري أيّ إدارة ستكون (موجودة). أعتقد أنّ الوقت كفيل بأن يخبرنا بذلك".

 

ثم وقف ترامب جانبا بينما تولى مسؤولون آخرون التحدث عن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة لمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 243 ألف شخص في الولايات المتحدة.

 

لاحقا غادر ترامب المؤتمر في حديقة الورود في البيت الأبيض من دون الرد على المراسلين الذين كانوا يطرحون أسئلة من بينها "متى ستعترف بخسارتك الانتخابات، سيدي".

 

وهذه التعليقات هي الأولى لترامب منذ 5 تشرين الثاني عندما ادعى فوزه وقال إن الانتخابات "تم تزويرها" ضده.

 

وأعلنت وسائل إعلام أميركية أمس الجمعة أنّ بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن الى 306، لتضعف آمال الرئيس في قلب النتيجة بالطعون القانونية وإعادة الفرز.

 

المصدر: سكاي نيوز
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