عربي-دولي

"نيويورك تايمز": عملاء إسرائيليون قتلوا رجل "القاعدة" الثاني في طهران!

Lebanon 24
14-11-2020 | 07:30
A-
A+
Doc-P-765966-637409349833248916.png
Doc-P-765966-637409349833248916.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية أنّ "عملاء إسرائيليين" قتلوا ثاني أعلى قيادي في تنظيم "القاعدة"، في إيران وذلك قبل 3 أشهر.

وبحسب ما نقل موقع "الحرة" عن الصحيفة، فإنّ المدعو عبد الله أحمد عبد الله، والذي يحمل اسماً حركيا هو "أبو محمد المصري" متّهم بأنه شارك في تدبير هجمات قاتلة على سفارات أميركية في إفريقيا، عام 1998.

ووفقاً للصحيفة، قتل المصري بالرصاص في شوارع طهران على أيدي شخصين كانا على دراجة نارية، يوم 7 آب الماضي، ويعتبر هذا التاريخ هو يوم الذكرى السنوية للهجمات التي تعرضت لها السفارات.
 


وقتل المصري إلى جانب ابنته مريم، وهي أرملة حمزة أسامة بن لادن، فيما أكّد 4 مسؤولين للصحيفة أنّ تصفية المصري أتت بأمر من الولايات المتحدة، لينفذها عملاء إسرائيليون.

وكانت الولايات المتحدة قد تعقّبت تحركات المصري وعناصر أخرى من "القاعدة" في إيران منذ سنوات.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإنّ تنظيم "القاعدة" لم يعلن حتى اليوم مقتل أحد كبار قادته، ولم تعلن أيّ دولة مسؤوليتها.

ويعتبر المصري (58 عاماً) من المؤسسين لـ"القاعدة"، ويُعتقد أنه أول من قاد التنظيم بعد أيمن الظواهري.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركية "FBI" قد أعلن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على المصري.

وتشير الصحيفة إلى أنّ الولايات المتحدة تتهم المصري بالانخراط في جرائم مرتبطة بتفجير سفارتيها في كينيا وتنزانيا، وقد أسفر التفجيران عن مقتل 224 شخصاً وإصابة مئات.
 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2020-11-14
17:30 | 2020-11-14
17:00 | 2020-11-14
16:30 | 2020-11-14
15:30 | 2020-11-14
15:00 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website