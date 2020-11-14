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دولة واحدة ستحصل على 100 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"!

Lebanon 24
14-11-2020 | 08:00
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يعمل معهد "سيروم" الهندي، وهو أكبر شركة مصنِّعة للقاحات في العالم من حيث الحجم، على زيادة إنتاجه من جرعات لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد تطوِّره شركة الأدوية البريطانية العملاقة "أسترازينيكا"، وذلك بهدف توفير نحو 100 مليون جرعة بحلول كانون الأول للبدء في حملة تطعيم السكان في أنحاء الهند خلال نفس الشهر.
 
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الرئيس التنفيذي لمعهد "سيروم"، آدار بونوالا، قوله إن المعهد قد يحصل على ترخيص استثنائي من الحكومة الهندية للبدء في حملة التطعيم بحلول الشهر المقبل إذا أظهرت بيانات المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية أن لقاح "أسترازينيكا" يوفر حماية فعالة ضد الفيروس.

وأضاف بونوالا في مقابلة مع "بلومبرغ" أنّ الهند ستحصل على 100 مليون جرعة من اللقاح، كاشفاً أنّه فور حصول المعهد على الموافقة الكاملة، سيتم البدء في توزيع جرعات اللقاح مناصفةً بين الهند ومؤسسة "كوفاكس" المدعومة من منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح للدول الفقيرة، والتي تضمن حصول الهند على اللقاحات لـ20% من سكانها.

وكان معهد "سيروم" الذي يقع مقره في مدينة بونه في غرب الهند، والذي يتعاون مع 5 شركات لتطوير لقاحات للوقاية من فيروس "كورونا"، نجح في إنتاج نحو 40 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال الشهرين الماضيين. كما يهدف المعهد إلى بدء إنتاج جرعات لقاح شركة "نوفافكس" الأميركية قريباً.

وأوضح بونوالاكنا "أنّنا كنا قلقين بعض الشيء من أن هذه الخطوة قد تنطوي على مخاطرة كبيرة"، مؤكداً أن "التجارب السريرية للقاحَي "أسترازينيكا" و"نوفافكس"، تبدو جيدة جداً".

ولفت إلى أن الأمر سيستغرق حتى عام 2024 حتى يمكن إيصال اللقاح لجميع دول العالم، مشيراً إلى أنّ حدوث انخفاض حقيقي في عدد الإصابات سيستغرق سنتين، بسبب القدرة على تحمل التكاليف وعقبات التصنيع.

وبسؤاله عن لقاح شركة "فايزر" الأميركية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد "سيروم": "لا أعتقد أنه حتى 90% من دول العالم ستكون قادرة على الحصول عليه، لأن الجميع لا يمتلك أجهزة التبريد اللازمة لحفظ اللقاح"، معتبراً أنّ البساطة هي الحل للتعامل مع تفشي أي وباء.


وفي تشرين الأول الماضي، قالت مصادر مطلعة على الأمر إن نيودلهي خصصت نحو 500 مليار روبية (7.‏6 مليار دولار) لتصنيع لقاحات ضد «"كورونا". ومع ذلك، قال بونوالا إن الهند ستحتاج لنحو 800 مليار روبية من أجل هذا الغرض، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات على هذا الأمر خلال المقابلة.
 
 
المصدر: الشرق الأوسط
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