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ترامب يعلن انتصاره في ولاية بنسلفانيا.. دستورياً!

Lebanon 24
14-11-2020 | 09:00
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أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنّه فاز في الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا، وفقًا للدستور الأميركي.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه عبر "تويتر": "لم يسمح بمشاهدة 700000 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا وبيتسبرغ، مما يعني، استناداً إلى دستورنا العظيم ، أنّنا فزنا بولاية بنسلفانيا!".
 
وفي وقت سابق، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية دعوى قضائية للحزب الجمهوري تطالب بإبطال ما يقرب من 10000 بطاقة اقتراع وصلت في وقت متأخر إلى ولاية بنسلفانيا.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني، وأعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات. وهنأه العديد من رؤساء وقادة الدول.

بدوره ادعى ترامب أنّ الانتخابات لم تنته بعد، وهدد باللجوء إلى المحاكم، ومع ذلك، في حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، اعترف الرئيس بأنه قد لا يبقى لفترة ولاية ثانية.

المصدر: روسيا اليوم
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