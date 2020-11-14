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بعد نتيجة جورجيا.. بايدن يعزّز تقدمه على ترامب!

Lebanon 24
14-11-2020 | 10:30
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عزز الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا، أمس الجمعة، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، إذ أن لولاية جورجيا 16 صوتاً.


في الأثناء، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إنّ "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة قريباً وذلك في إقرار على ما يبدو بأن بايدن قد يخلفه في المنصب.

وذكر مركز "إديسون" للأبحاث أن النتيجة في آخر الولايات الحاسمة وهي كارولينا الشمالية ستأتي في صالح ترامب لتختم مجموع أصوات المجمع الانتخابي عند 306 أصوات لبايدن مقابل 232 لترامب.

وتمنح الأرقام بايدن نصراً مدوياً على ترامب في المجمع الانتخابي بنتيجة 306 أصوات وهي نفس النتيجة التي فاز بها ترامب على هيلاري كلينتون عام 2016 ووصفها آنذاك بأنها "ساحقة".

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز"، فإنّ جو بايدن يتقدّم في التصويت الشعبي أيضاً بأكثر من 5.3 مليون صوت وهو ما يوازي 3.4 نقطة مئوية. وترتفع نسبته في التصويت الشعبي البالغة 50.8% بفارق طفيف عن النسبة التي سجلها رونالد ريغان في انتخابات عام 1980 عندما فاز على جيمي كارتر.

المصدر: سكاي نيوز
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