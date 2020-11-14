"كورونا" بين رئيسيْن أميركيين.. بايدن يدعو للتحرّك وترامب يشيد بعمل إدارته!

أطلق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، رسالة تحذير تتعلّق بارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، بعدما سجلت الولايات المتحدة الأميركية 170 ألف إصابة جديدة بالوباء خلال 24 ساعة وهو رقم قياسي، داعياً إلى تحرك السلطات الفيدرالية.



وقال عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت: "إنني مصدوم من هذا الارتفاع القوي في حالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها بفيروس كورونا، فضلاً عن الأعداد التي تدخل إلى المستشفيات"، مضيفاً "هذه الأزمة تتطلب استجابة فيدرالية قوية وفورية، على عكس ما شهدناه للأسف سابقا".



بايدن الذي تعهد بإعطاء الأولوية لمكافحة الوباء في الخطاب الذي ألقاه عقب إعلانه النصر في الانتخابات الرئاسية مساء الثالث من تشرين الثاني، قال في تغريدة لاحقة: "أنا الرئيس المنتخب، لكنني لن أستلم فعلياً حتى العام المقبل، إلا أن "كورونا" لا يقيم اعتباراً للتواريخ، فهو يتسارع الآن رافعاً حصاده، لذا يجب اتخاذ إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".

I am the president-elect, but will not be president until next year. COVID-19 does not respect dates on the calendar, it is accelerating right now. Urgent action is needed today, now, by the current administration. — Joe Biden (@JoeBiden) November 14, 2020

ترامب: سيتم توفير اللقاح في أسرع وقت

من جهته، أشاد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، أمس الجمعة، بما فعلته إدارته في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد وتطوير اللقاحات، مشدداً على أنه "عمل رائع".



وأكد في مؤتمر صحافي عقده في حديقة الورود بالبيت الأبيض، أنّ الإجراءات المتخذة كانت ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات مع إدارة أخرى، معتبراً أن السلطات حققت نجاحاً كبيراً في رفع نسب الشفاء وتقليص الوفيات إثر الوباء، واعداً الأميركيين بتوفير لقاح "كورونا" في أسرع وقت، وكاشفاً عن لقاحات وعقاقير واعدة ستطرح قريبا لمواجهة الجائحة.



وتوقّع أن يصبح لقاح فيروس "كورونا" متاحاً لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في نيسان المقبل.



في السياق أيضاً، ذكر الرئيس أن فعالية لقاح "فايزر بيونتك" الجديد تبلغ 90%، معتقداً إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح "قريبا جداً".



وطمأن الرئيس بأنه لن يلجأ للإغلاق العام بسبب "كورونا".

أرقام قياسية جديدة

وسجلت البلاد على مدى الأيام الماضية وبشكل متتالٍ أرقاماً قياسية بشكل يومي، فيما نبهت منظمة الصحة العالمية، مساء الجمعة، من وتيرة الإصابات، معلنة تسجيل 628 ألف إصابة جديدة بالفيروس التاجي حول العالم، ما يمثل ارتفاعاً قياسياً لهذا المؤشر.



كما ذكرت المنظمة أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 628136 حالة ليبلغ 52487476، في حصيلة ارتفاع يومية قياسية. وكان الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم 7 تشرين الثاني بلغ 613977 حالة.



وجاءت أكثر من 46% من الإصابات الجديدة في أوروبا التي سجلت فيها 291830 إصابة، بينما سجلت الأميركيتان الشمالية والجنوبية، 234437، فيما احتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في قائمة الإصابات بـ 53485 حالة.