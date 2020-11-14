25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إسبانيا تواجه المهاجرين حول جزر الكناري بسفن عابرة للمحيط وهليكوبتر وغواصة..
Lebanon 24
14-11-2020
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توسع إسبانيا نطاق الدوريات البحرية حول جزر الكناري، حيث ستقيم المزيد من مراكز المهاجرين، لمواجهة زيادة الوافدين من إفريقيا، بما في ذلك أكثر من 2000 شخص في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت وزيرة السياسة الإقليمية الإسبانية، كارولينا دارياس، الجمعة، إن قوات الأمن ستضيف ثلاث سفن على الأقل عابرة للمحيط، وطائرة هليكوبتر، وغواصة، إلى الأسطول الحالي الذي يراقب المياه بين الساحل الغربي لإفريقيا والأرخبيل الإسباني.
وأضافت دارياس، في مؤتمر صحفي، في جزيرة غران كناريا "الهدف الرئيس لهذه الحكومة، وأي حكومة، هو الحيلولة دون أن يخاطر أي شخص بحياته".
ووصل ما يقرب من 16 ألف شخص إلى جزر الكناري، بعد أن اجتازوا المحيط الأطلسي، في رحلة محفوفة بالمخاطر، من إفريقيا، هذا العام، أي أكثر من عشرة أضعاف العدد الإجمالي للعام الماضي، بما في ذلك 2213 في نهاية الأسبوع الماضي.
ويدفع تفاقم المصاعب الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا عددا أكبر من الناس إلى البحث عن حياة أفضل في أماكن أخرى، لكن تشديد الإجراءات الأمنية في البحر المتوسط يعني أن المزيد من المهاجرين يحاولون عبور المحيط الأطلسي، وأن كثيرين منهم يهلكون خلال الرحلة.
والشهر الماضي، لقي نحو 140 شخصا حتفهم في طريقهم، بعد أن اشتعلت النيران في مركبهم، وانقلب قبالة سواحل السنغال.
وجاء تركيز المهاجرين الجديد على طريق جزر الكناري المحفوف بالمخاطر، الذي شوهد لأول مرة عام 2006، بينما تفرض السلطات إجراءات صارمة على الممرات التي كانت شائعة في السابق عبر البحر المتوسط، من شمال إفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن الطريق من ليبيا إلى إيطاليا ومالطا سجل أعلى عدد من الوفيات هذا العام، حيث بلغ 581 حالة وفاة بحلول الخميس الماضي، فإن الرحلة التي تستغرق ثمانية إلى 10 أيام إلى جزر الكناري أصبحت الأكثر خطورة إذ يموت شخص واحد على الأقل مقابل كل 24 شخصا من الذين ينجحون في الوصول إلى البر.
ويقارن ذلك بواحد من بين كل 52 شخصا يموتون وسط البحر المتوسط، وفقا لبيانات من مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تأكيد فقدهم أو موتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل الإسباني حتى الآن هذا العام 493، في زيادة مقارنة مع 210 عام 2019 بأكمله.
وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أنه ربما كان هناك ما لا يقل عن 391 ضحية إضافية هذا العام.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع مع بدء الاقفال العام.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يرتفع مع بدء الاقفال العام.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:37 | 2020-11-14
14/11/2020 09:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية الإقفال العام.. تصريح لوزير الداخلية يثير الجدل: "يطبخوا شوي النسوان"! (فيديو)
Lebanon 24
عشية الإقفال العام.. تصريح لوزير الداخلية يثير الجدل: "يطبخوا شوي النسوان"! (فيديو)
08:23 | 2020-11-14
14/11/2020 08:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تريد محاصرة سماء لبنان : الطيران إلى مطار بيروت "جريمة حرب"!
Lebanon 24
إسرائيل تريد محاصرة سماء لبنان : الطيران إلى مطار بيروت "جريمة حرب"!
06:07 | 2020-11-14
14/11/2020 06:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء على مسجد وسخرية من المؤذن.. ومفتي جبيل يستنكر: لتوقيف الجناة!
Lebanon 24
اعتداء على مسجد وسخرية من المؤذن.. ومفتي جبيل يستنكر: لتوقيف الجناة!
07:04 | 2020-11-14
14/11/2020 07:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"يعلم أن الأمر انتهى".. "نيويورك تايمز" تكشف خطة ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن
Lebanon 24
"يعلم أن الأمر انتهى".. "نيويورك تايمز" تكشف خطة ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن
21:00 | 2020-11-13
13/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:30 | 2020-11-14
تركيا: لن نسمح بتقديم أي تنازلات في قره باغ
17:30 | 2020-11-14
تطورات إثيوبيا.. جبهة تيغراي تصعّد وتلجأ للصواريخ
17:00 | 2020-11-14
"كورونا" بين رئيسيْن أميركيين.. بايدن يدعو للتحرّك وترامب يشيد بعمل إدارته!
16:30 | 2020-11-14
برعاية روسيا.. الجانبان الأرمني والأذربيجاني يتبادلان جثث عسكريين في قره باغ
15:30 | 2020-11-14
الصين.. لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا
15:00 | 2020-11-14
ضربة قد تشل "القاعدة".. هل توفي أيمن الظواهري؟
فيديو
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
14/11/2020 17:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
14/11/2020 17:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في المطار بين سيدتين.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال في المطار بين سيدتين.. ما السبب؟ (فيديو)
01:30 | 2020-11-14
14/11/2020 17:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact