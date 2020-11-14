25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الخارجية الأميركية: النظام السوري بدعم روسي يسعى لاستخدام اللاجئين كبيادق سياسية
Lebanon 24
14-11-2020
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت الخارجية الأميركية، الجمعة، أنّ مؤتمر اللاجئين الذي نظمّه كل من روسيا ونظام الأسد، في العاصمة السورية دمشق من 11 إلى 12 تشرين الثاني الجاري، لم يكن يحتوي مصداقية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الآمنة والطوعية إلى بلادهم.
وأعربت الخارجية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن أسفها من سعي النظام بدعم روسي إلى استخدام ملايين اللاجئين المستضعفين كبيادق سياسية ليزعم انتهاء الصراع الدائر في سوريا، محمّلة إيّاه مسؤولية مقتل أكثر من 500 ألف مواطناَ، فضلاً عن قصف العديد من المستشفيات، ومنع الدعم الإنساني لملايين السوريين.
وشددت على أنّ "كل ذلك يجعل الحكومة السورية غير موثوق بها لجهة عودة اللاجئين بأمان، وبأنّه لا يحق للأسد توجيه أموال إعادة الإعمار الدولية"، مؤكّدةً دعمها لعودة اللاجئين عندما تسمح الظروف لهم بالعودة الطوعية والآمنة.
وأضافت الخارجية: "نحن نقف مع الدول التي تواصل استضافة ملايين اللاجئين، ولا نزال أكبر مانح إنساني منفرد للأزمة السورية"، لافتةً إلى أنّه "على مدار العام الماضي، قدمت الولايات المتحدة حوالى 1.6 مليار دولار أميركي من المساعدات الإنسانية، نصفها يدعم احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم".
وأشارت إلى أنّ المساعدات تشمل أكثر من 121 مليون دولار لدعم التصدي لجائحة فيروس كورونا، وأنّ إجمالي المساعدات الأميركية منذ بدء الأزمة السورية، بلغ أكثر من 12 مليار دولار.
وختمت الخارجية بيانها بالقول: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تجاه الشعب السوري بمضمون قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، باعتبار أنّ الحل السياسي هو السبيل الوحيد للصراع السوري".
المصدر:
الحرة
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع مع بدء الاقفال العام.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يرتفع مع بدء الاقفال العام.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:37 | 2020-11-14
14/11/2020 09:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية الإقفال العام.. تصريح لوزير الداخلية يثير الجدل: "يطبخوا شوي النسوان"! (فيديو)
Lebanon 24
عشية الإقفال العام.. تصريح لوزير الداخلية يثير الجدل: "يطبخوا شوي النسوان"! (فيديو)
08:23 | 2020-11-14
14/11/2020 08:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تريد محاصرة سماء لبنان : الطيران إلى مطار بيروت "جريمة حرب"!
Lebanon 24
إسرائيل تريد محاصرة سماء لبنان : الطيران إلى مطار بيروت "جريمة حرب"!
06:07 | 2020-11-14
14/11/2020 06:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء على مسجد وسخرية من المؤذن.. ومفتي جبيل يستنكر: لتوقيف الجناة!
Lebanon 24
اعتداء على مسجد وسخرية من المؤذن.. ومفتي جبيل يستنكر: لتوقيف الجناة!
07:04 | 2020-11-14
14/11/2020 07:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"يعلم أن الأمر انتهى".. "نيويورك تايمز" تكشف خطة ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن
Lebanon 24
"يعلم أن الأمر انتهى".. "نيويورك تايمز" تكشف خطة ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن
21:00 | 2020-11-13
13/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:30 | 2020-11-14
تركيا: لن نسمح بتقديم أي تنازلات في قره باغ
17:30 | 2020-11-14
تطورات إثيوبيا.. جبهة تيغراي تصعّد وتلجأ للصواريخ
17:00 | 2020-11-14
"كورونا" بين رئيسيْن أميركيين.. بايدن يدعو للتحرّك وترامب يشيد بعمل إدارته!
16:30 | 2020-11-14
برعاية روسيا.. الجانبان الأرمني والأذربيجاني يتبادلان جثث عسكريين في قره باغ
15:30 | 2020-11-14
الصين.. لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا
15:00 | 2020-11-14
ضربة قد تشل "القاعدة".. هل توفي أيمن الظواهري؟
فيديو
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
14/11/2020 17:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
14/11/2020 17:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في المطار بين سيدتين.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال في المطار بين سيدتين.. ما السبب؟ (فيديو)
01:30 | 2020-11-14
14/11/2020 17:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact