22
o
بيروت
16
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تطورات إثيوبيا.. جبهة تيغراي تصعّد وتلجأ للصواريخ
Lebanon 24
14-11-2020
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مكتب الاتصالات في إقليم أمهرا الإثيوبي المجاور لتيغراي شمال البلاد، السبت، إن انفجارين وقعا في مدينتين بالإقليم.
وأكد مكتب الاتصالات أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار، في وقت متأخر أمس الجمعة.
وأوضح فريق الطوارئ أن جبهة تحرير تيغراي أطلقت صاروخين باتجاه مدينتي بحردار وجوندار في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما ألحق أضرارا بمطاري المدينتين.
وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دعا قوات ومليشيات جبهة تحرير تيغراي إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذا لأرواحهم" على حدّ وصفه.
وكسرت قوات من الجيش الإثيوبي الحصار الذي فرضته عليه قوات إقليم تيغراي المتمرد، وشرعت في استرداد مواقع خسرتها بعد هجمات مضادة، الخميس، في وقت أسقط البرلمان الإثيوبي الاتحادي الحصانة عن 39 مسؤولا في جبهة تحرير تيغراي المتمردة.
وأفاد رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، بأن القيادة الشمالية التي كانت تحت الحصار لمدة خمسة أيام باتت تهاجم على جميع الجبهات وتستعيد العديد من المواقع التي خسرتها.
وأضاف برهانو أن الكتائب السابعة والثامنة و23 و11 و31 و20 والرابعة والآلية الخامسة تمكنت من كسر الحصار وإعادة تجميع صفوفها لشن هجمات على جبهات مختلفة.
واعتبر أن مهمة الجيش المتبقية صغيرة مقارنة بما تم إنجازه حتى الآن، لافتا إلى أن الجيش أعاد تنظيم نفسه واستولى على مناطق من دانشا ومطار حميرة إلى باكر في تيغراي.
ويبلغ عدد سكان إقليم تيغراي، الذي يحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان، حوالي خمسة ملايين نسمة، ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا، ويحكم الإقليم جبهة تحرير تغراي، ورئيسها جبرا ميكائيل.
وتعاني إثيوبيا أصلا من انقسامات عرقية وأزمات اقتصادية كبيرة عندما تسلم آبي أحمد السلطة فبل نحو عامين، ففي عام 2017 أجبر أكثر من مليون إثيوبي على النزوح لأسباب تتعلق بصراعات عرقية وأخرى ترتبط بموجات جفاف ونقص كبير في الغذاء والخدمات في بعض المناطق.
لكن آبي واجه اختبارا كبيرا، عندما سقط قرابة 240 قتيلا في أعمال العنف والاحتجاجات التي اندلعت في إثيوبيا في يوليو الماضي عندما اشتعلت اشتباكات عرقية على خلفية مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا، الذي يعتبره الكثير من أفراد إثنية "الأورومو" التي ينتمي إليها آبي صوتا لمعاناتهم من التهميش.
واندلعت تلك الاحتجاجات في العاصمة أديس أبابا وفي منطقة أوروميا المحيطة التي تتحدر منها أكبر قومية في البلاد والتي لطالما شعرت بأنها مهمشة ومضطهدة في البلد متعدد الأعراق، لكن الكثير من المراقبين يعتبرون أن الأزمة الحالية في إقليم تيغراي ربما تشكل اختبارا أكبر بالنسبة لآبي نظرا لتعقيداتها المحلية والإقليمية خصوصا لجهة تداخلاتها في العلاقة بين الجارتين السودان وإريتريا.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
Lebanon 24
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
16:58 | 2020-11-14
14/11/2020 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
09:00 | 2020-11-15
15/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
21:20 | 2020-11-14
14/11/2020 09:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
14:48 | 2020-11-14
14/11/2020 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
21:57 | 2020-11-14
14/11/2020 09:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2020-11-15
بعد التسجيل المسرب... ميلانيا ترامب مضطرة لتنفيذ تقليد شهير قبل مغادرتها البيت الأبيض
11:30 | 2020-11-15
بولتون يحذر: ترامب قد يسبب ضررا كبيرا للأمن القومي ولن يرحل بهدوء
11:00 | 2020-11-15
تحذير سعودي مما سيحدث في مكة المكرمة
10:45 | 2020-11-15
رواية إسرائيلية.. جميل مردم بك رئيس الحكومة السورية بعهد الانتداب "عميل مزدوج"
10:30 | 2020-11-15
زعيمها مدخن ومعدلاتها بين الأعلى عالمياً... كيف يُكافح التدخين على الطريقة الكورية الشمالية؟
10:09 | 2020-11-15
بعد 18 عاما من حكم "العدالة والتنمية".. أردوغان يطلق "حملة إصلاحات جديدة"
فيديو
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
15/11/2020 13:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
15/11/2020 13:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
15/11/2020 13:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact