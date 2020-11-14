عربي-دولي

تركيا: لن نسمح بتقديم أي تنازلات في قره باغ

Lebanon 24
14-11-2020 | 17:30
A-
A+
Doc-P-766062-637409613911992284.jpg
Doc-P-766062-637409613911992284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت تركيا، اليوم السبت، اختتام الجولة الأولى من المباحثات الفنية مع روسيا بشأن إنشاء مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن الجولة الأولى من المباحثات مع وفد روسي وصل أنقرة أمس اختتمت، مشيرة إلى أن المحادثات بين الجانبين من المقرر أن تستأنف في الأيام القادمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الوزارة أن اجتماعا ثانيا مع الوفد الروسي سيعقد في مقرها بأنقرة اليوم، لافتة إلى أن المحادثات مستمرة بين الطرفين لتحديد شكل المركز المقرر إنشاؤه.

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام أرمينيا بتطبيق شروط الاتفاق الثلاثي المبرم بينها وأذربيجان وروسيا، وانسحابها من بقية الأراضي المتنازع عليها".

وأكدت الدفاع التركي أنها تتابع الوضع في قره باغ عن كثب و"لن تسمح بتقديم أي تنازلات"، مبدية "استعداد أنقرة لتقديم شتى أنواع الدعم إلى أذربيجان، إذا اقتضى الأمر ذلك".

ووقع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس روسيا فلاديمير بوتين مؤخرا اتفاقية تقضي بوقف الأعمال القتالية في قره باغ، مع احتفاظ أذربيجان بالمواقع التي استعادت السيطرة عليها خلال الجولة الأخيرة من التصعيد، ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2020-11-15
11:30 | 2020-11-15
11:00 | 2020-11-15
10:45 | 2020-11-15
10:30 | 2020-11-15
10:09 | 2020-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website