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أنقرة تطلق عملية "الصاعقة 15" ضد حزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
14-11-2020 | 20:00
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إطلاق عملية "الصاعقة 15" في ولاية بيتليس بشرق البلاد، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (التركي).
 
وقالت الداخلية، في بيان، السبت، إن قيادة الدرك في بيتليس أطلقت العملية بين منطقتي موتكي وصرب قايا، في الولاية، ويشارك فيها 816 عنصر أمن، بينهم أفراد من القوات الخاصة.

ومنذ إطلاق عمليات الصاعقة ضد حزب العمال الكردستاني، في 13 تموز الماضي، تمكنت قوات الأمن من تحييد 143 إرهابيا، والقبض على 74 متعاونا مع هذا الحزب، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

كما دمرت قوات الأمن خلال العمليات 251 مغارة ومخبأ ومستودعا، إلى جانب عثورها على الكثير من الأسلحة والذخيرة العائدة لحزب العمال الكردستاني.
المصدر: روسيا اليوم
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