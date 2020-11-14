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لأول مرة.. الإصابات اليومية بكورونا في أميركا فوق الـ180 ألفاً

Lebanon 24
14-11-2020 | 21:30
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بأن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطت لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ180 ألفا.

وأعلنت الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة شهدت قفزة قياسية جديدة حادة وغير مسبوقة بتسجيل 184514 حالة جديدة للعدوى خلال يوم الجمعة وحده، مقابل 153496 حالة الخميس (ما كان أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة أيضا).

وأكدت الجامعة أن السلطات الصحية الأميركية رصدت خلال يوم أمس 1431 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، ما يتجاوز بشكل ملموس إحصاءات اليوم السابق (919 وفاة).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب آخر بيانات الجامعة، 10 ملايين و745524 إصابة مؤكدة بالفيروس، و244364 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات ووفيات على مستوى العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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