قتل 53 شخصاً في الفليبين.. "فامكو" يقترب من فيتنام ويجبر عشرات الآلاف على النزوح

نزح عشرات الآلاف من بيوتهم في فيتنام مع اقتراب الإعصار فامكو من مناطق في وسط البلاد التي ضربتها عواصف متتالية على مدى أسابيع.وأُغلقت المطارات والشواطئ بينما فرضت السلطات حظرا على صيد الأسماك في وقت تستعد فيتنام لرياح تصل سرعتها إلى حوالى مئة كيلومتر في الساعة عندما يضرب الإعصار اليابسة يوم غد الأحد قرب مدينة هوي.وأجلي الآلاف من بيوتهم في أربع محافظات وسط البلاد بحسب هيئة إدارة الكوارث، بينما رجحت وسائل الإعلام الرسمية بأن يضطر مئات الآلاف غيرهم لمغادرة البيوت.وضربت سلسلة عواصف وسط فيتنام على مدى الأسابيع الستة الأخيرة، مما تسبب بفيضانات وانزلاقات أرضية أودت بحياة 159 شخصا على الأقل، وفقدان 70 آخرين، وتدمير أكثر من 400 ألف بيت.كما أدت العواصف لتخريب طرقات وجسور وقضت على محاصيل زراعية أساسية، مما يترك 150 ألف شخص على الأقل أمام خطر مواجهة نقص في الموارد الغذائية.وقال رئيس هيئة الصليب الأحمر في فيتنام شوان ثو "لم يحصل أكثر من ثمانية ملايين شخص يعيشون في وسط فيتنام على فرصة لالتقاط أنفاسهم، وكلما بدأوا بإعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم تضربهم عاصفة جديدة".وكان إعصار فامكو قد تسبب بدمار في الفليبين، وحصد أرواح 53 شخصاً، وأرسلت فرق الطوارئ إلى شمال شرق الفليبين حيث تأثر أكثر من 340 ألف شخص بالفيضانات الشديدة بعد فامكو.وسجلت معظم الوفيات في محافظات كاغايان وإزابيلا ونويفا فيزكايا، حيث تتركز جهود الإنقاذ، وعلق مئات الأشخاص على الأسطح في المناطق الأكثر تضررا على ضفاف نهر كاغايان بينما لم يتمكن عناصر الإنقاذ من الوصول إليهم جراء قوة التيار.