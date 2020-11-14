مهمة بايدن "الصعبة" .. كيف يصبح رئيسا لكل الأميركيين؟

تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن للشعب الأميركي بأن يكون رئيسا لجميع الأميركيين، من صوّتوا له ومن صوّتوا لمنافسه دونالد ترامب.
وفي خطاب إعلان النصر قبل أيام، أكد بايدن أنه "حان الوقت لوضع خطاب الغضب والقسوة وراءنا والتكاتف كأمة، لقد حان الوقت لأميركا أن تتحد، ولا يوجد شيء لا يمكننا القيام به، إذا فعلنا ذلك معا".
غير أن دعوات بايدن تصطدم من جانب بمعارضة جمهورية لا تزال تصطف إلى جانب الرئيس ترامب، وكذلك معارضة ديمقراطية يمثلها الجناح اليساري التقدمي بالحزب.
عُمق الانقسام الأميركي وصعوبة المهمة
قبل 4 سنوات فاز ترامب بالرئاسة وورث مجتمعا أميركيا غاضبا ومنقسما، وبعد 4 سنوات من حكم ترامب، أكدت نتائج الانتخابات أن ترامب ساهم في تعميق انقسام وغضب الأميركيين.
وكشفت نتيجة الانتخابات عن انقسام كبير في تفضيلات الناخبين الأميركيين، فعلى الرغم من تصويت 87 مليون ناخب لبايدن، فإن 72 مليون ناخب صوتوا لترامب، وظهرت انقسامات بين سكان المدن وسكان الأرياف، بدءا من حاملي الشهادات الجامعية، ومن لم يستكمل تعليمه الجامعي، وكذلك بين كبار السن وبين جيل الشباب، والتقدميين والمحافظين، وصولا إلى المتدينين وغير المتدينين، ناهيك عن الانقسام التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي الوقت الذي شهد فيه العديد من المدن الأميركية الليبرالية خروج آلاف من الأميركيين للاحتفال بانتصار بايدن خلال الأسبوع الماضي، يتجمع الآلاف من أنصار الرئيس ترامب في قلب العاصمة واشنطن في مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعمهم لترامب.
إرث ثقيل أمام بايدن
أمضى الرئيس المنتخب جو بايدن 5 عقود في السعي في العمل السياسي، ويأمل الكثير من الأميركيين أن تسهم خبرة بايدن الطويلة وكل ما تعلمه في ردم وتقليل الانقسام بين الأميركيين.
وخلال السنوات الخمسين، قضى بايدن أكثر من 30 عاما في مجلس الشيوخ، وعمل مع كبار قادة الحزب الجمهوري، ومنهم السيناتور ميتش ماكونيل، الزعيم الحالي للأغلبية الجمهورية بالمجلس.
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وتستدعي عدة قضايا غير حزبية عمل الحزبين معا، من مكافحة انتشار فيروس كورونا إلى مواجهة التردي الاقتصادي بسبب الجائحة، وصولا إلى التعامل مع برامج الرعاية الصحية والتغيرات المناخية، ناهيك عن معضلة إصلاح سلوكيات أجهزة الشرطة.
غير أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أشارت في إفادة صحفية، أمس الجمعة، إلى أن ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قد جاء لمكتبها، حيث أكد لها "أنه ليس على استعداد لقبول أي شيء الآن يرفضه الرئيس ترامب".