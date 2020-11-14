مهمة بايدن "الصعبة" .. كيف يصبح رئيسا لكل الأميركيين؟





وفي خطاب إعلان النصر قبل أيام، أكد بايدن أنه "حان الوقت لوضع خطاب الغضب والقسوة وراءنا والتكاتف كأمة، لقد حان الوقت لأميركا أن تتحد، ولا يوجد شيء لا يمكننا القيام به، إذا فعلنا ذلك معا".



غير أن دعوات بايدن تصطدم من جانب بمعارضة جمهورية لا تزال تصطف إلى جانب الرئيس ترامب، وكذلك معارضة ديمقراطية يمثلها الجناح اليساري التقدمي بالحزب.



عُمق الانقسام الأميركي وصعوبة المهمة

قبل 4 سنوات فاز ترامب بالرئاسة وورث مجتمعا أميركيا غاضبا ومنقسما، وبعد 4 سنوات من حكم ترامب، أكدت نتائج الانتخابات أن ترامب ساهم في تعميق انقسام وغضب الأميركيين.



وكشفت نتيجة الانتخابات عن انقسام كبير في تفضيلات الناخبين الأميركيين، فعلى الرغم من تصويت 87 مليون ناخب لبايدن، فإن 72 مليون ناخب صوتوا لترامب، وظهرت انقسامات بين سكان المدن وسكان الأرياف، بدءا من حاملي الشهادات الجامعية، ومن لم يستكمل تعليمه الجامعي، وكذلك بين كبار السن وبين جيل الشباب، والتقدميين والمحافظين، وصولا إلى المتدينين وغير المتدينين، ناهيك عن الانقسام التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين.



وفي الوقت الذي شهد فيه العديد من المدن الأميركية الليبرالية خروج آلاف من الأميركيين للاحتفال بانتصار بايدن خلال الأسبوع الماضي، يتجمع الآلاف من أنصار الرئيس ترامب في قلب العاصمة واشنطن في مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعمهم لترامب.



إرث ثقيل أمام بايدن

أمضى الرئيس المنتخب جو بايدن 5 عقود في السعي في العمل السياسي، ويأمل الكثير من الأميركيين أن تسهم خبرة بايدن الطويلة وكل ما تعلمه في ردم وتقليل الانقسام بين الأميركيين.



وخلال السنوات الخمسين، قضى بايدن أكثر من 30 عاما في مجلس الشيوخ، وعمل مع كبار قادة الحزب الجمهوري، ومنهم السيناتور ميتش ماكونيل، الزعيم الحالي للأغلبية الجمهورية بالمجلس.



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وتستدعي عدة قضايا غير حزبية عمل الحزبين معا، من مكافحة انتشار فيروس كورونا إلى مواجهة التردي الاقتصادي بسبب الجائحة، وصولا إلى التعامل مع برامج الرعاية الصحية والتغيرات المناخية، ناهيك عن معضلة إصلاح سلوكيات أجهزة الشرطة.



غير أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أشارت في إفادة صحفية، أمس الجمعة، إلى أن ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قد جاء لمكتبها، حيث أكد لها "أنه ليس على استعداد لقبول أي شيء الآن يرفضه الرئيس ترامب". تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن للشعب الأميركي بأن يكون رئيسا لجميع الأميركيين، من صوّتوا له ومن صوّتوا لمنافسه دونالد ترامب.وفي خطاب إعلان النصر قبل أيام، أكد بايدن أنه "حان الوقت لوضع خطاب الغضب والقسوة وراءنا والتكاتف كأمة، لقد حان الوقت لأميركا أن تتحد، ولا يوجد شيء لا يمكننا القيام به، إذا فعلنا ذلك معا".غير أن دعوات بايدن تصطدم من جانب بمعارضة جمهورية لا تزال تصطف إلى جانب الرئيس ترامب، وكذلك معارضة ديمقراطية يمثلها الجناح اليساري التقدمي بالحزب.قبل 4 سنوات فاز ترامب بالرئاسة وورث مجتمعا أميركيا غاضبا ومنقسما، وبعد 4 سنوات من حكم ترامب، أكدت نتائج الانتخابات أن ترامب ساهم في تعميق انقسام وغضب الأميركيين.وكشفت نتيجة الانتخابات عن انقسام كبير في تفضيلات الناخبين الأميركيين، فعلى الرغم من تصويت 87 مليون ناخب لبايدن، فإن 72 مليون ناخب صوتوا لترامب، وظهرت انقسامات بين سكان المدن وسكان الأرياف، بدءا من حاملي الشهادات الجامعية، ومن لم يستكمل تعليمه الجامعي، وكذلك بين كبار السن وبين جيل الشباب، والتقدميين والمحافظين، وصولا إلى المتدينين وغير المتدينين، ناهيك عن الانقسام التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين.وفي الوقت الذي شهد فيه العديد من المدن الأميركية الليبرالية خروج آلاف من الأميركيين للاحتفال بانتصار بايدن خلال الأسبوع الماضي، يتجمع الآلاف من أنصار الرئيس ترامب في قلب العاصمة واشنطن في مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعمهم لترامب.أمضى الرئيس المنتخب جو بايدن 5 عقود في السعي في العمل السياسي، ويأمل الكثير من الأميركيين أن تسهم خبرة بايدن الطويلة وكل ما تعلمه في ردم وتقليل الانقسام بين الأميركيين.وخلال السنوات الخمسين، قضى بايدن أكثر من 30 عاما في مجلس الشيوخ، وعمل مع كبار قادة الحزب الجمهوري، ومنهم السيناتور ميتش ماكونيل، الزعيم الحالي للأغلبية الجمهورية بالمجلس.وتستدعي عدة قضايا غير حزبية عمل الحزبين معا، من مكافحة انتشار فيروس كورونا إلى مواجهة التردي الاقتصادي بسبب الجائحة، وصولا إلى التعامل مع برامج الرعاية الصحية والتغيرات المناخية، ناهيك عن معضلة إصلاح سلوكيات أجهزة الشرطة.غير أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أشارت في إفادة صحفية، أمس الجمعة، إلى أن ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قد جاء لمكتبها، حيث أكد لها "أنه ليس على استعداد لقبول أي شيء الآن يرفضه الرئيس ترامب".

تحدي الديمقراطيين

خلال المناظرة الرئاسية الأولى، وفي رده على اتهام ترامب أنه أصبح دمية في يد الديمقراطيين التقدميين اليساريين، رد بايدن بالقول: "عليك أن تدرك أنني أنا الحزب الديمقراطي، لقد هزمتهم جميعا، أنا الحزب الآن".



وأعرب بايدن عن أمله في أن يؤدي فوزه إلى ردم هوة الخلافات داخل الحزب، إلا أن الفوز كان بداية خروج الخلافات بين تيارات الحزب إلى العلن.



وبدأت الانقسامات التي طالما وجدت بين الديمقراطيين تتصاعد وتخرج إلى العلن، ويواجه الرئيس المنتخب قبل بدء مهامه الرئاسية خلافات عميقة بين أجيال من الديمقراطيين داخل مجلسي الشيوخ والنواب، وبين توجهات النشطين التقدميين وبين قواعد الحزب الوسطية، وبين القواعد الشعبية التقليدية من ناحية، وبين الناخبين الديمقراطيين الجدد من ناحية أخرى.



وقالت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، النائبة التقدمية بالحزب لشبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) إنها "تتوقع معركة طويلة الأجل داخل الحزب، وإن التعيينات الوزارية ستمثل وسيلة لقياس النواة الأيديولوجية للسيد بايدن"، وهو ما يمثل إشارة لضغط التيار اليساري بالحزب على بايدن.



من ناحية أخرى، يواجه بايدن معضلة تتمثل في ضرورة موافقة مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية على اختياراته الوزارية، ومن هنا لن يتجه بايدن لتعيين يساريين كي لا يعمق الاستقطاب مع جمهوريي مجلس الشيوخ، إلا أن ذلك سيصطدم بتفضيلات التيار التقدمي بالحزب.



ويعتقد النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا رو هانا، أن على الرئيس بايدن العمل على التوازن وإيجاد أرضية مشتركة بين تيارات الحزب الديمقراطي.



وأشار هانا - الذي يقود تجمعا للأعضاء الديمقراطيين التقدميين بمجلس النواب - في حديث مع الراديو القومي الأميركي، إلى أن "الجناح التقدمي في الحزب سيعمل مع إدارة بايدن من أجل الدفع لتوفير تأمين صحي للجميع، ولتبني خطة جريئة للطاقة النظيفة".



من جانبه، اعتبر النائب الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا كونور لامب، أن نفوذ الجناح التقدمي يتسبب في بعض الجدل والخلاف داخل الحزب الديمقراطي.



واعتبر لامب أن مواقف الجناح التقدمي ساهمت في خسارة الكثير من المقاعد في مجلس النواب على الرغم من استمرار تمتع الحزب بالأغلبية.



ولا يتفق النائب هانا مع زميله لامب، إذ يرى أن "الأصوات التقدمية ساعدت في حشد القواعد الشعبية التي ساهمت في حسم سباق الرئاسة لصالح جو بايدن"، وأضاف هانا "لقد كانت حركة (حياة السود) مهمة ومفيدة للغاية، لقد ساعدوا في تحفيز الناخبين على الاقتراع في مدن مثل ميلواكي وأتلانتا وفيلادلفيا وديترويت".



ولا يتفق بايدن مع توجه التيار التقدمي حول فكرة توفير تأمين صحي لجميع الأميركيين، بل يرغب أن يوسع برنامج "أوباما كير" ويوفر من خلاله بديلا حكوميا، وأن يُبكر سن الأهلية للرعاية الطبية المجانية لكبار السن لتصبح 60 عاما بدلا من 65 عاما.

تحدي الجمهوريين

إلى جانب الديمقراطيين، يمثل الجمهوريون عقبة كبيرة تهدد قدرته على توحيد البلاد وبالتالي الحكم بنجاح.



وتبدأ هذه التحديات مع استمرار رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، ودفعه لرفع دعاوى قضائية، والتشكيك في شرعية الرئيس المنتخب جو بايدن.



ودعمت خسارة الديمقراطيين لعدد من مقاعد مجلس النواب، وضعف آمالهم في السيطرة على مجلس الشيوخ، من قوة معارضة الجمهوريين.



ويتوقع الجمهوريون أن يتبنى بايدن نهج الرئيس السابق باراك أوباما حين عين 3 وزراء جمهوريين بين وزرائه، هم تشاك هاغل وزير الدفاع، وراي لحود وزير المواصلات، وجورج جريج وزير التجارة.



إلا أن من شأن خطوات مشابهة من جانب بايدن أن تفتح عليه نار جناح التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي.