22
o
بيروت
16
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إغلاق عام في لبنان.. "كورونا" يخف قليلاً أوروبياً ويتفاقم أميركياً
Lebanon 24
15-11-2020
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل عداد إصابات كورونا تسجيل ارتفاعاً حول العالم. وفي مواجهة الجائحة التي تزداد قوة مع فصل الشتاء، اتخذ عدد كبير من البلدان سلسلة إجراءات لمكافحته. وفي لبنان، تقرر إغلاق البلاد بشكل عام. وسجّل اليوم الأول من الإقفال العام التزاماً نسبياً قياساً إلى قرارات الإقفال السابقة، حيث شهدت المناطق اللبنانية تجاوباً إلى حدٍ ما، ولكن ليس كاملاً، في ظل الخرق الذي شهدته العديد من المناطق. وما حصل في صربا والحمرا خير دليل على ذلك. وقد سعت الأجهزة المعنية إلى محاولة ضبط المخالفات، حيث سطّرت 2148 محضراً لمخالفين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً.
في الولايات المتحدة، تستعد نيويورك لإغلاق مدارسها، فيما تشهد أوروبا تحسناً طفيفاً في مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 1.3 مليون شخص في أنحاء العالم. وفي غضون ذلك، تنتظر الولايات المتحدة إنتاج اللقاحات لإنقاذها من هيمنة فيروس "كوفيد-19".
ومع 284 ألف إصابة يومية جديدة، لا تزال أوروبا المنطقة التي تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة، حتى لو بدا أن معدلها استقر بعد فرض إجراءات صارمة وحظر تجول. ومع ذلك، ترفض السلطات في كل القارة تقريباً فكرة تخفيف هذه القيود. ورغم مؤشرات لتباطؤ انتشار الفيروس في ألمانيا، توقعت المستشارة أنجيلا ميركل أن يستمر الوباء "طوال فصل الشتاء"، كحد أدنى.
وفي أوروبا أيضاً، تم تعزيز القيود، كما هي الحال في اليونان التي أعلنت (أمس) إغلاق المدارس الابتدائية ودور الحضانة، أو في البرتغال حيث دخل حظر التجول في نهاية الأسبوع حيز التنفيذ أمس. وفي أوكرانيا، تغلق الأعمال غير الأساسية خلال عطلة نهاية الأسبوع على مدى 3 أسابيع. وفي مناطق أخرى من العالم، يتزايد عدد الإصابات في كل القارات، باستثناء أوقيانيا. لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
Lebanon 24
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
16:58 | 2020-11-14
14/11/2020 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
09:00 | 2020-11-15
15/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
21:20 | 2020-11-14
14/11/2020 09:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
14:48 | 2020-11-14
14/11/2020 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
21:57 | 2020-11-14
14/11/2020 09:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2020-11-15
بعد التسجيل المسرب... ميلانيا ترامب مضطرة لتنفيذ تقليد شهير قبل مغادرتها البيت الأبيض
11:30 | 2020-11-15
بولتون يحذر: ترامب قد يسبب ضررا كبيرا للأمن القومي ولن يرحل بهدوء
11:00 | 2020-11-15
تحذير سعودي مما سيحدث في مكة المكرمة
10:45 | 2020-11-15
رواية إسرائيلية.. جميل مردم بك رئيس الحكومة السورية بعهد الانتداب "عميل مزدوج"
10:30 | 2020-11-15
زعيمها مدخن ومعدلاتها بين الأعلى عالمياً... كيف يُكافح التدخين على الطريقة الكورية الشمالية؟
10:09 | 2020-11-15
بعد 18 عاما من حكم "العدالة والتنمية".. أردوغان يطلق "حملة إصلاحات جديدة"
فيديو
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
15/11/2020 13:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
15/11/2020 13:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
15/11/2020 13:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact